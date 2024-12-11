Поліція провела обшуки в офісі президента Південної Кореї, - Reuters

Політична криза в Південній Кореї

Політична криза в Південній Кореї сталася після того, як 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні.

За шість годин воєнний стан було скасовано, і хоча Юн Сок Йоль вибачився за введення воєнного стану, поліція почала розслідування проти президента Юн Сок Йоля.

А 8 грудня президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом стали численні скарги.

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