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Поліція провела обшуки в офісі президента Південної Кореї, - Reuters

Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція здійснила обшук в офісі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля 11 грудня. Йому заборонено залишати країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

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Політична криза в Південній Кореї

Політична криза в Південній Кореї сталася після того, як 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні.

За шість годин воєнний стан було скасовано, і хоча Юн Сок Йоль вибачився за введення воєнного стану, поліція почала розслідування проти президента Юн Сок Йоля.

А 8 грудня президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом стали численні скарги.

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Південна Корея