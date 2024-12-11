Полиция провела обыски в офисе президента Южной Кореи, - Reuters

"Этот рейд знаменует резкую эскалацию расследования против Юна и высших полицейских и военных офицеров из-за неожиданного объявления военного положения 3 декабря, которое ввергло четвертую по величине экономику Азии в конституционный кризис", - пишет издание.

Президент, который не появлялся на публике с субботы, отсутствовал во время полицейского рейда в этом офисе. Факт рейда подтвердил Reuters сотрудник службы безопасности президента. Полиция отказалась от комментариев.

Агентство новостей Yonhap сообщило, что полицейские следователи предъявили ордер на обыск, в котором субъектом указан Юн.

О Дон Вун, глава Управления по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников и одного из агентств, которые сейчас расследуют аварию военного положения, заявил, что его ведомство "желает" арестовать Юна, если потребуется.

Сейчас Юн является фигурантом уголовного расследования по обвинениям в восстаниях и ему запрещено покидать страну, но он не был арестован и не допрошен властями.

Призывы к аресту Юна

Призывы к аресту Юна выросли после того, как высокопоставленные военные заявили, что он приказал войскам войти в парламент 3 декабря и не дать законодателям проголосовать за отклонение военного положения.

Квак Чон Ген, командующий армейского командования специальными военными операциями, заявил парламентскому комитету во вторник, что Юн приказал войскам "взломать дверь прямо сейчас, проникнуть туда и вытащить" законодателей.

Тогдашнего министра обороны Юна Кима также обвинили военные офицеры в издании такого же приказа.