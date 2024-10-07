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Поліція провела обшуки в однієї з найбільших дорожніх компаній України

Понеділок 07 жовтня 2024 19:38
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Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Нацполіція провела обшуки у будівельній компанії. Її підозрюють у завданні збитків бюджету у розмірі понад мільярд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію в Telegram.

Правоохоронці не розкривають, у кого саме проводили обшуки, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про компанію "Автомагістраль-Південь".

"Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України", - зазначають у Нацполіції.

За версією правоохоронців, посадові особи компанії шляхом штучної "націнки" у ланцюжку постачання товарів неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до активу виконаних робіт, чим завдали великих збитків держбюджету - понад 1 млрд гривень.

У поліції уточнюють, що обшуки за місцем роботи та проживання посадових осіб компанії провели через інформацію, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, можуть знищити.

При цьому правоохоронці додають, що діяльність підприємства не заблоковано.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, вранці компанія "Автомагістраль-Південь" вже писала про обшуки у своїх соцмережах.

Представники компанії стверджували, що такі дії є "класичним рейдерством", через що "роботу підприємства було паралізовано".

До слова, кілька тижнів тому СБУ приходила з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.

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