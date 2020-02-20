Полиция призвала жителей Новых Санжар прекратить протест

Правоохранители призвали жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области прекратить блокировать дорогу к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, сегодня утром между правоохранителями и местными жителями, которые заблокировали дорогу межрегионального значения, произошли столкновения. Полиция установила более 10 наиболее агрессивных протестующих и провела профилактические беседы.

"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция и Национальная гвардия будут пресекать противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

Также РБК-Украина писало, что после прилета самолета из охваченного коронавирусом Уханя в Харьков, эвакуированных украинцев и иностранцев доставят в медицинский центр в Новых Санжарах.

Как известно, утром 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к медицинскому заведению, где должны разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.