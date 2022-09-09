Поліція приступила до роботи на звільнених територіях Харківської області
Поліція повернулась до виконання службових обов’язків на деокупованих територіях Харківської області.
Про це пише РБК-Україна посиланням на Facebook-сторінку поліції Харківської області.
Зазначається, що поліція продовжить фіксувати факти скоєння правопорушень й розкривати злочини, в тому ж числі, які були скоєні російськими військовими.
Якщо ж цивільні, під час тимчасової окупації, потерпіли від злочину, стали свідком злочину або ж володіють корисною інформацією, необхідно звернутися до поліції за номером 102, або ж до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050)302-20-44.
У разі, якщо цивільний є мешканцем Балаклійської територіальної громади та володіє будь-якою інформацією про воєнні злочини росіян, колабораційну діяльність або ж розташування окупаційних військ, необхідно звернутися за адресою: Ізюмський район, Донецьке ОТГ, смт. Донець, вул. Центральна,29, контактний телефон - (066)377-71-41.
Також поліція звернулась й до жителів Балаклії та Балаклійської територіальної громади:
Фото: звернення до жителів Балаклії та Балаклійської територіальної громади (facebook.com/police.kharkov)
Успіхи ЗСУ на Харківському напрямку
З початку оборонних операцій, наші військові:
- повернули під контроль України більше 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямку;
- звільнили від окупантів більше 20 населених пунктів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський доручив голова Харківської ОДА Олегу Синєгубову відправлятися у деокуповані території й у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо- та водопостачання.
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