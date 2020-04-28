Полиция пришла с проверкой из-за скандала с рестораном Тищенко

Полиция Киева пришла с проверкой в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как вышло расследование о его работе вопреки карантину в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что полиция пришла с проверкой в ресторан "Велюр" после того, как вчера появилась информация о его работе. Перед этим данный факт был зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений.

Фото: проверка в ресторане "Велюр" (kyiv.npu.gov.ua)

По словам представителя Голосеевского управления полиции Андрея Вернигоры, по прибытию полицейских в заведении посетителей не было.

"Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - отметил он.

Напомним, накануне вышло журналистское расследование Bihus.Info, в котором говорилось, что ресторан Тищенко продолжает работать, его посещают народные депутаты, бизнесмены и бывшие члены Партии регионов.

В частности, журналисты зафиксировали визит в ресторан нардепа Антона Яценко, который является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского, помощника нардепа от СН Павла Куфтирева, нардепа Александра Кабанова, менеджера "Метинвеста" Рината Ахметова Виталия Киселя и первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Сам нардеп Тищенко в ответ на распространенную информацию опроверг работу ресторана и заявил, что в нем действует якобы его штаб.