Поліція прийшла з перевіркою через скандал з рестораном Тищенка

Поліція Києва прийшла з перевіркою до ресторану нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як вийшло розслідування про його роботу всупереч карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що поліція прийшла з перевіркою до ресторану "Велюр" після того, як вчора з'явилася інформація про його роботу. Перед цим даний факт було зареєстровано у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Фото: перевірка в ресторані "Велюр" (kyiv.npu.gov.ua)

За словами представника Голосіївського управління поліції Андрія Вернигори, по прибуттю поліцейських в закладі відвідувачів не було.

"Там перебувало кілька співробітників. Ми роз'яснили адміністратору ресторану норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення і зобов'язання про заборону закладам громадського харчування приймати відвідувачів в період карантину", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні вийшло журналістське розслідування Bihus.Info, в якому говорилося, що ресторан Тищенка продовжує працювати, його відвідують народні депутати, бізнесмени й колишні члени Партії регіонів.

Зокрема, журналісти зафіксували візит до ресторану нардепа Антона Яценка, який є бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, помічника нардепа від СН Павла Куфтирєва, нардепа Олександра Кабанова, менеджера "Метінвесту" Ріната Ахметова Віталія Кисіля та першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофимова.

Сам нардеп Тищенко у відповідь на поширену інформацію спростував роботу ресторану і заявив, що у ньому діє нібито його штаб.