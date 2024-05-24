Поліція примусово доставлятиме до ТЦК військовозобов'язаних, оголошених в розшук

"Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП", - сказав він.

За його словами, поліція під час виконання повноважень уповноважена застосовувати заходи примусу.

"Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського, може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)", - додав голова поліції.