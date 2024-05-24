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Поліція примусово доставлятиме до ТЦК військовозобов'язаних, оголошених в розшук

Фото: Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Поліцейські перевірятимуть документи військовозобов'язаних у громадських місцях та примусово доставлятимуть до Територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) тих, хто перебуває в розшуку.

Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП", - сказав він.

За його словами, поліція під час виконання повноважень  уповноважена застосовувати заходи примусу.

"Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського, може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)", - додав голова поліції.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає, що якщо військовозобов'язаний не прибув на порядок денний, ТЦК звертається до поліції для його розшуку та доставки.

Тепер військовозобов'язані повинні мати при собі військовий квиток. При цьому необхідно мати інформацію про оновлення даних. Це може бути VIN-код, отриманий у ТЦК, виписка, отримана через ЦНАУ, або інформація з реєстру "Оберіг" у додатку "Резерв+".

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ТЦКПоліцейські