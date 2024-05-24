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Полиция будет принудительно доставлять в ТЦК военнообязанных, объявленных в розыск

Фото: Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Полицейские будут проверять документы военнообязанных в общественных местах и принудительно доставлять в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) тех, кто находится в розыске.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Интерфакс-Украина.

"Если же установлено лицо, которое в соответствии с обращением ТЦК и СП совершило административное правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП, то в таком случае полицейский уполномочен на осуществление административного задержания и доставки военнообязанного в ТЦК и СП", - сказал он. .

По его словам, полиция при исполнении полномочий уполномочена применять меры принуждения.

"Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена причастность лица к совершению преступлений, то к лицу, совершающему злостное неповиновение законному требованию полицейского, могут быть применены такие меры принуждения как физическая сила и специальные средства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки)", - добавил глава полиции.

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает, что если военнообязанный не прибыл по повестке, ТЦК обращается в полицию для его розыска и доставки.

Теперь военнообязанные должны иметь при себе военный билет. При этом необходимо иметь информацию об обновлении данных. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберег" в приложении "Резерв+.

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