Полиция пресекла деятельность предприятий, незаконно вылавливающих рыбу в Азовском море

Рыболовные предприятия, прикрывая преступную деятельность официальными документами, осуществляли вылов морской рыбы

В Запорожской области правоохранители пресекли преступную деятельность предприятий, осуществлявших незаконный вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что оперативники управления защиты экономики в Запорожской области Национальной полиции установили, что рыболовные предприятия, прикрывая преступную деятельность официальными документами, полученными от государственного института, осуществляли вылов морской рыбы.

В частности, частные судовладельцы проводили научно-исследовательские работы, так называемый научный вылов рыбы, но на самом деле занимались бесконтрольным выловом рыбы. При этом количество водных биоресурсов значительно превышало необходимые объемы для научных исследований.

В рамках уголовного производства оперативники областного УЗЭ и следователи Бердянского отдела полиции на одном из судов частного предпринимателя изъяли более 2 тонн только что выловленного бычка, а на складе в городе Бердянск - свыше 3 тонн.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины блокировала масштабный незаконный вылов рыбы в акватории Азовского моря. Как отмечалось, правоохранители установили, что схему незаконного вылова рыбы в Азовском море во время нереста организовали руководители двух госучреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря.