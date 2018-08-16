Поліція припинила діяльність підприємств, незаконно виловлюють рибу в Азовському морі

Рибальські підприємства, прикриваючи злочинну діяльність офіційними документами, здійснювали вилов морської риби

У Запорізькій області правоохоронці припинили злочинну діяльність підприємств, що здійснювали незаконний вилов риби в Азовському морі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що оперативники управління захисту економіки в Запорізькій області Національної поліції встановили, що рибальські підприємства, прикриваючи злочинну діяльність офіційними документами, отриманими від державного інституту, здійснювали вилов морської риби.

Зокрема, приватні судновласники проводили науково-дослідні роботи, так званий науковий вилов риби, але насправді займалися безконтрольним виловом риби. При цьому кількість водних біоресурсів значно перевищувала необхідні обсяги для наукових досліджень.

В рамках кримінального провадження оперативники обласного УЗЭ і слідчі Бердянського відділу поліції на одному з суден приватного підприємця вилучили більше 2 тонн тільки що виловленого бичка, а на складі в місті Бердянськ - понад 3 тонн.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України блокувала масштабний незаконний вилов риби в акваторії Азовського моря. Як зазначалося, правоохоронці встановили, що схему незаконного вилову риби в Азовському морі під час нересту організували керівники двох держустанов зі сфери рибного господарства та екології моря.