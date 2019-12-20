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Поліція припинила діяльність більше 150 онлайн-казино

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 18:07
Поліція припинила діяльність більше 150 онлайн-казино
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Діяльність сайтів була пов'язана з використанням банківських рахунків Росії

Служба безпеки України (СБУ) і поліція припинила доступ українських інтернет-користувачів до функціонування 154 сайтів, через які надавалися послуги азартних ігор в онлайн-казино. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО Facebook.

Як повідомляється, протягом жовтня - грудня 2019 року Апаратом РНБО України організовано комплексну роботу щодо забезпечення кібербезпеки держави у сфері грального бізнесу.

"Завдяки цьому СБУ і поліцією було виявлено діяльність 14 постачальників послуг інтернету і компаній, що надають послуги з розміщення обладнання, даних і web-сайтів, які сприяли незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим було припинено доступ українських інтернет-користувачів до функціонування 154 сайтів, через які надавалися послуги азартних ігор в онлайн-казино.

"Варто зазначити, що протиправна діяльність цих сайтів була пов'язана з використанням банківських рахунків в Російській Федерації, за допомогою яких забезпечувалося відмивання грошових коштів, отриманих від азартних ігор. Таким чином, дії таких суб'єктів підпадають, зокрема, під дію статей по фінансуванню тероризму, відмивання коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 15:00, співробітники правоохоронних органів відпрацювали понад 500 гральних закладів у всіх регіонах України. Станом на 7:00 за результатами відпрацювання було закрито 152 закладу, поліцейські вилучили обладнання на 46 млн гривень.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що на виконання рішення уряду правоохоронці до кінця дня повинні припинити діяльність гральних закладів.

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