Полиция предупредила все аэропорты Германии о возможной угрозе

Фото: полиция ФРГ (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Несколько человек "систематически следили" за зданиями аэропорта и прилегающими территориями

В Германии полицейские рекомендовали всем аэропортам страны усилить меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bild со ссылкой на на управление федеральной полиции в Потсдаме.

Причиной стали неизвестные люди, наблюдавшие за работой аэропорта Штутгарта. Их увидели на записях видеонаблюдения. Несколько человек "систематически следили" за зданиями аэропорта и прилегающими территориями. Один из них связан с исламистами и рассматривается как потенциально опасный преступник.

"У нас есть сведения, анализ которых в настоящий момент еще не завершен. Но мы установили попытки наблюдения за аэропортом Штутгарта", - сообщил представитель федеральной полиции Штутгарта Роман Штромайер.

После этого федеральная полиция усилила меры безопасности в самом аэропорту, а также увеличила число сотрудников в непосредственной близости от него.

Напомним, 22 июля в результате атаки смертника в аэропорту рядом с Кабулом 10 человек получили ранения или погибли. Сообщается, что незадолго до этого аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдула-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год.