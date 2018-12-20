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Поліція попередила всі аеропорти Німеччини про можливу загрозу

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 20:31
Поліція попередила всі аеропорти Німеччини про можливу загрозу
Фото: поліція ФРН (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Кілька людей "систематично стежили" за будівлями аеропорту та прилеглими територіями

У Німеччині поліцейські рекомендували всім аеропортах країни посилити заходи по забезпеченню безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bild з посиланням на управління федеральної поліції в Потсдамі.

Причиною стали невідомі люди, які спостерігали за роботою аеропорту Штутгарта. Їх побачили на записах відеоспостереження. Кілька людей "систематично стежили" за будівлями аеропорту та прилеглими територіями. Один з них пов'язаний з ісламістами і розглядається як потенційно небезпечний злочинець.

"У нас є відомості, аналіз яких на даний момент ще не завершений. Але ми встановили спроби спостереження за аеропортом Штутгарта", - повідомив представник федеральної поліції Штутгарта Роман Штромайер.

Після цього федеральна поліція посилила заходи безпеки в самому аеропорту, а також збільшила число співробітників в безпосередній близькості від нього.

Нагадаємо, 22 липня в результаті атаки смертника в аеропорту поруч з Кабулом 10 людей отримали поранення або загинули. Повідомляється, що незадовго до цього аеропорт покинув кортеж віце-президента Афганістану Абдула-Рашида Дустума, який прибув з Туреччини, де він провів останній рік.

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