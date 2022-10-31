Поліція посилила патрулі та збільшила їх кількість у Київській області: подробиці

Поліція посилила безпекові заходи у Київській області задля забезпечення правопорядку у темну пору доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.
"Ми готові працювати при будь-яких умовах. З моменту деокупації частини Київської області ми ухвалили всі рішення, аби бути максимально енергонезалежними. Це все потрібно для того, аби поліція могла ефективно виконувати свої обов'язки", - заявив Нєбитов.
Поліцейський пояснив, що було ухвалено рішення збільшити кількість автомобільних та піших патрулів. Вони мають додаткові ліхтарики. Нєбитов додав, що поліція зробить все, аби громадяни відчували себе у безпеці та у темну пору доби могли спокійно дістатись своїх домівок.
Також за вказівкою очільника Київської ОВА Олексія Кулеби органами місцевого самоврядування розгорнуто 740 пунктів обігріву та ще 39 мобільних таких пунктів відкрито ДСНС задля допомоги громадянам.
Нагадаємо, що російські війська вранці 31 жовтня завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури Києва. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.
Сьогодні з самого ранку окупанти атакують міста України ракетами. У столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько 10 вибухів . Частину ракет було знищено системами протиповітряної оборони, проте дехто потрапив у ціль.
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