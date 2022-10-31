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Полиция усилила патрули и увеличила их количество в Киевской области: подробности

Фото: Полиция усилила патрули и увеличила их количество в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Полиция усилила меры безопасности в Киевской области для обеспечения правопорядка в темное время суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Мы готовы работать при любых условиях. С момента деоккупации части Киевской области мы приняли все решения, чтобы быть максимально энергонезависимыми. Это все нужно для того, чтобы полиция могла эффективно выполнять свои обязанности", – заявил Небитов.

Полицейский объяснил, что было принято решение увеличить количество автомобильных и пеших патрулей. У них есть дополнительные фонарики. Небитов добавил, что полиция сделает все, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности и в темное время суток могли спокойно добраться до своих домов.

Также по указанию главы Киевской ОВ Алексея Кулебы органами местного самоуправления развернуто 740 пунктов обогрева и еще 39 мобильных таких пунктов открыто ГСЧС для помощи гражданам.

Напомним, что российские войска утром 31 октября нанесли очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры Киева. В результате часть города осталась без света и воды.

Сегодня с самого утра оккупанты атакуют города Украины ракетами. В столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около 10 взрывов. Часть ракет была уничтожена системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.

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