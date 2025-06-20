Поліція посеред вулиці затримала мера Бердичева: що відомо

Як пише видання, відео із затриманням Орлюка оприлюднили в мережі.

Фото: затримання мера Бердичева (rio-berdychiv.info)

Журналісти з посиланням на джерела стверджують, що затримання проводили представники управління стратегічних розслідувань МВС.

За непідтвердженими даними, Орлюка могли затримати за вимагання хабара у місцевого підприємця.

Офіційної інформації від правоохоронців поки що немає.

Сергій Орлюк

Сергій Орлюк народився 30 грудня 1970 року в Бердичеві. Здобув ветеринарну освіту в Тульчинському технікумі, потім закінчив Київський національний аграрний університет і Білоцерківський аграрний інститут.

До обрання мером багато років керував власною ветеринарною клінікою "Айболить" і займався приватною практикою.

Міським головою Бердичева він став 2020 року.