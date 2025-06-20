Поліція посеред вулиці затримала мера Бердичева: що відомо

У Бердичеві правоохоронці просто посеред вулиці затримали мера Сергія Орлюка. Його можуть підозрювати в хабарництві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомир.Info".
Як пише видання, відео із затриманням Орлюка оприлюднили в мережі.
Фото: затримання мера Бердичева (rio-berdychiv.info)
Журналісти з посиланням на джерела стверджують, що затримання проводили представники управління стратегічних розслідувань МВС.
За непідтвердженими даними, Орлюка могли затримати за вимагання хабара у місцевого підприємця.
Офіційної інформації від правоохоронців поки що немає.
Сергій Орлюк народився 30 грудня 1970 року в Бердичеві. Здобув ветеринарну освіту в Тульчинському технікумі, потім закінчив Київський національний аграрний університет і Білоцерківський аграрний інститут.
До обрання мером багато років керував власною ветеринарною клінікою "Айболить" і займався приватною практикою.
Міським головою Бердичева він став 2020 року.
До слова, на початку травня суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову.
Його підозрюють у незаконному отриманні великої суми грошей і спробі приховати їхнє походження.
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