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Поліція посеред вулиці затримала мера Бердичева: що відомо

Фото: у Бердичеві затримали мера (rio-berdychiv.info)
Автор: Іван Носальський

У Бердичеві правоохоронці просто посеред вулиці затримали мера Сергія Орлюка. Його можуть підозрювати в хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомир.Info".

Як пише видання, відео із затриманням Орлюка оприлюднили в мережі.

 

Фото: затримання мера Бердичева (rio-berdychiv.info)

Журналісти з посиланням на джерела стверджують, що затримання проводили представники управління стратегічних розслідувань МВС.

За непідтвердженими даними, Орлюка могли затримати за вимагання хабара у місцевого підприємця.

Офіційної інформації від правоохоронців поки що немає.

Сергій Орлюк

Сергій Орлюк народився 30 грудня 1970 року в Бердичеві. Здобув ветеринарну освіту в Тульчинському технікумі, потім закінчив Київський національний аграрний університет і Білоцерківський аграрний інститут.

До обрання мером багато років керував власною ветеринарною клінікою "Айболить" і займався приватною практикою.

Міським головою Бердичева він став 2020 року.

До слова, на початку травня суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову.

Його підозрюють у незаконному отриманні великої суми грошей і спробі приховати їхнє походження.

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