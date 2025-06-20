Полиция посреди улицы задержала мэра Бердичева: что известно

Как пишет издание, видео с задержанием Орлюка обнародовали в сети.

Фото: задержание мэра Бердичева (rio-berdychiv.info)

Журналисты со ссылкой на источники утверждают, что задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД.

По неподтвержденным данным, Орлюка могли задержать за требование взятки у местного предпринимателя.

Официальной информации от правоохранителей пока нет.

Сергей Орлюк

Сергей Орлюк родился 30 декабря 1970 года в Бердичеве. Получил ветеринарное образование в Тульчинском техникуме, затем окончил Киевский национальный аграрный университет и Белоцерковский аграрный институт.

До избрания мэром много лет руководил собственной ветеринарной клиникой "Айболить" и занимался частной практикой.

Городским главой Бердичева он стал в 2020 году.