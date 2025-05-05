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Ексзаступника голови ОП Смирнова взяли під варту з можливістю застави

Понеділок 05 травня 2025 12:19
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Ексзаступника голови ОП Смирнова взяли під варту з можливістю застави Фото: колишній заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Ексзаступнику керівника Офісу Президента Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову.

До 22 травня він перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень.

Смирнова підозрюють у легалізації незаконно отриманих коштів та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Кому повідомлено про підозру

Про підозру повідомлено:

  • колишньому заступнику керівника Офісу Президента України – за ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • власнику будівельної компанії - за ч. 1 ст. 369 КК України.

Слідчі дії тривають. НАБУ та САП встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

Отримання хабаря

Слідство встановило, що в період з 2019 по 2021 рік Смирнов незаконно набув значні суми готівки. Щоб приховати походження коштів, він інвестував близько 6,5 мільйонів гривень у будівництво приватних будинків площею понад 300 квадратних метрів у рекреаційній зоні Одеської області.

Формальним власником об’єктів стало товариство, що володіло ділянкою біля моря. Однак фактично нерухомістю користувався сам ексчиновник. Після повідомлення про підозру у травні 2024 року майно переоформили на довірену особу.

Окремо детективи задокументували факт хабаря у 100 тисяч доларів США у вигляді будівельних робіт і послуг.

У 2022 році до Смирнова звернувся власник будівельної компанії з проханням допомогти анулювати результати одного з тендерів через Антимонопольний комітет.

Натомість він пообіцяв допомогу у завершенні будівництва будинку на узбережжі. Ексчиновник погодився і, використовуючи службове становище, забезпечив ухвалення необхідного рішення в АМКУ.

В травні минулого року правоохоронці оголосили екс-заступнику глави Офісу президента Смирнову підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

Слідство встановило, у період з 2020 по 2022 роки посадовець придбав активи вартістю 17,1 млн гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн гривень.

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