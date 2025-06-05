Полиция предупредила водителей о частом нарушении: за что точно выпишут штраф
Патрульная полиция Киева напомнила украинцам о распространенном на дорогах городов нарушении. За него водителям некоторых транспортных средств "светит" серьезный штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
О каком именно нарушении ПДД идет речь
Украинцам рассказали, что велопатрульные продолжают привлекать к ответственности водителей, которые движутся в Киеве по полосам общественного транспорта.
Гражданам напомнили, что согласно пункту 17.1 Правил дорожного движения (ПДД) Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств (обозначенной дорожным знаком 5.11) запрещаются:
- движение других транспортных средств (на этой полосе);
- остановка других транспортных средств (на этой полосе).
Пользоваться полосой общественного транспорта могут не все (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Уточняется, что информационно-указательный знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" обозначает полосу, предназначенную для движения:
- транспортных средств, которые движутся по установленным маршрутам;
- велосипедистов (если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств).
В завершение правоохранители отметили: за такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 680 гривен.
"Управляйте ответственно и не нарушайте ПДД", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения.
Согласно им, разрешение двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта, получили водители некоторых других транспортных средств.
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