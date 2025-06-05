Полиция предупредила водителей о частом нарушении: за что точно выпишут штраф

Патрульная полиция Киева напомнила украинцам о распространенном на дорогах городов нарушении. За него водителям некоторых транспортных средств "светит" серьезный штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Управляйте ответственно и не нарушайте ПДД", - подытожили в полиции.

В завершение правоохранители отметили: за такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 680 гривен.

Уточняется, что информационно-указательный знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" обозначает полосу, предназначенную для движения:

Пользоваться полосой общественного транспорта могут не все (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Гражданам напомнили, что согласно пункту 17.1 Правил дорожного движения (ПДД) Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств (обозначенной дорожным знаком 5.11) запрещаются:

Украинцам рассказали, что велопатрульные продолжают привлекать к ответственности водителей, которые движутся в Киеве по полосам общественного транспорта.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения.

Согласно им, разрешение двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта, получили водители некоторых других транспортных средств.

Читайте также, как оспорить штраф при автофиксации - если машина оформлена на одного человека, а за рулем был другой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.