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Полиция Польши разыскивает причастных к сожжению флага ЕС в Варшаве

Новости » Политика    12.11.2018 - 13:46
Полиция Польши разыскивает причастных к сожжению флага ЕС в Варшаве
Фото: сожжение флага ЕС в Варшаве (twitter.com/MWszechpolska)

Полиция назначила вознаграждение за помощь в идентификации лиц, которые подожгли флаг ЕС

Полиция Польши устанавливает и разыскивает виновных лиц, которые 11 ноября во время празднования 100-летия независимости Польши подожгли флаг Европейского союза в Варшаве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что за помощь в расследовании этого преступления командующий полиции Варшавы также назначил вознаграждение - 5 тысяч злотых. Эта сумма равнозначна более 1100 евро.

Известно, что фотографии и видео процесса сожжение флага ЕС в Варшаве после торжеств разместила в соцсетях националистическая организация Młodzież Wszechpolska.

Полиция Польши разыскивает причастных к сожжению флага ЕС в Варшаве

Напомним, за несколько дней до этого инцидента посольство Украины в Польше предупредило, что 11 ноября в Варшаве радикалы намерены осуществить провокации под видом якобы украинских националистов. Посольство попросило граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши, в этот день проявлять особую бдительность и осторожность - прежде всего во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона.

 

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