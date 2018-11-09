У Польщі готують провокації від імені українських націоналістів

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Посольство попросило громадян України, жителів і гостей столиці Польщі, в цей день проявляти особливу пильність та обережність

Посольство України в Польщі попереджає українців, що 11 листопада у Варшаві радикали мають намір здійснити провокації під виглядом нібито українських націоналістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook. посольства України в Польщі.

Посольство попросило громадян України, жителів і гостей столиці Польщі, в цей день проявляти особливу пильність та обережність - насамперед під час перебування у центрі міста та поблизу Національного стадіону.

"Звертаємося також до друзів-поляк, щоб під час святкування 100-річчя відновлення незалежності Польщі не піддаватися на різного роду провокації, які можуть мати на меті свідоме розпалювання ненависті до українців. Не дамо себе спровокувати", - закликали українські дипломати.

Нагадаємо, мер Варшави Ханна Гронкевич-Вальц заборонила проводити марш націоналістів, запланований на 11 листопада до дня 100-річчя незалежності Польщі. Однак у п'ятницю суд скасував заборону.

Зазначимо, МОЗ Польщі хоче заборонити невакцинованим іноземцям в'їжджати в країну. Міністерство охорони здоров'я Польщі розробляє законопроект, яким планується заборонити в'їзд невакцинованим громадянам третіх країн.