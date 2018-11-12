Поліція Польщі розшукує причетних до спалення прапора ЄС у Варшаві

Фото: спалення прапору ЄС у Варшаві (twitter.com/MWszechpolska)

Поліція встановила винагороду за допомогу в ідентифікації осіб, які підпалили прапор ЄС

Поліція Польщі встановлює та розшукує винних осіб, які 11 листопада під час святкування 100-річчя незалежності Польщі підпалили прапор Європейського союзу у Варшаві. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на RMF24.

Зазначається, що за допомогу у розслідуванні цього злочину командувач поліції Варшави також призначив винагороду - 5 тисяч злотих. Ця сума рівнозначна понад 1100 євро.

Відомо, що фотографії та відео процесу спалення прапора ЄС у Варшаві після урочистостей розмістила у соцмережах націоналістична організація Młodzież Wszechpolska.

Нагадаємо, за кілька днів до цього інциденту посольство України в Польщі попередило, що 11 листопада у Варшаві радикали мають намір здійснити провокації під виглядом нібито українських націоналістів. Посольство попросило громадян України, жителів і гостей столиці Польщі, в цей день проявляти особливу пильність та обережність - насамперед під час перебування у центрі міста та поблизу Національного стадіону.