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Поліція Польщі розшукує причетних до спалення прапора ЄС у Варшаві

Новини » Політика    12.11.2018 - 13:46
Поліція Польщі розшукує причетних до спалення прапора ЄС у Варшаві
Фото: спалення прапору ЄС у Варшаві (twitter.com/MWszechpolska)

Поліція встановила винагороду за допомогу в ідентифікації осіб, які підпалили прапор ЄС

Поліція Польщі встановлює та розшукує винних осіб, які 11 листопада під час святкування 100-річчя незалежності Польщі підпалили прапор Європейського союзу у Варшаві. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на RMF24.

Зазначається, що за допомогу у розслідуванні цього злочину командувач поліції Варшави також призначив винагороду - 5 тисяч злотих. Ця сума рівнозначна понад 1100 євро.

Відомо, що фотографії та відео процесу спалення прапора ЄС у Варшаві після урочистостей розмістила у соцмережах націоналістична організація Młodzież Wszechpolska.

Поліція Польщі розшукує причетних до спалення прапора ЄС у Варшаві

Нагадаємо, за кілька днів до цього інциденту посольство України в Польщі попередило, що 11 листопада у Варшаві радикали мають намір здійснити провокації під виглядом нібито українських націоналістів. Посольство попросило громадян України, жителів і гостей столиці Польщі, в цей день проявляти особливу пильність та обережність - насамперед під час перебування у центрі міста та поблизу Національного стадіону.

 

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