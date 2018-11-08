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В Варшаве запретили марш националистов на 100-летие независимости Польши

Новости » Общество    08.11.2018 - 06:21
Иллюстративное фото (twitter.com/Buca_Rafal)
Иллюстративное фото (twitter.com/Buca_Rafal)

Мэр Варшавы сомневается в способности полиции города обеспечить безопасности во время марша

Мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц сообщила, что власти города приняли решение запретит проведения марша националистов в день 100-летия независимости Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Гронкевич-Вальц заявила, что решение было принято в связи с тем, что "Варшава уже достаточно пострадала от агрессивного национализма". Также мэр Варшавы выразила свою обеспокоенность тем, сможет ли полиция обеспечить достаточный уровень безопасности во время проведения шествия.

Сообщается, что правоохранители польской столицы массово берут больничные и требуют повышения зарплаты, ежегодной индексации, а также улучшение пенсионного обеспечения. По этой причине присутствует нехватка кадрового состава правоохранителей.

Напомним, минздрав Польши хочет запретить невакцинированным иностранцам въезжать в страну. Министерство охраны здоровья Польши разрабатывает законопроект, которым планируется запретить въезд невакцинированным гражданам третьих стран.

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