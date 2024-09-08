Поліція показала відео перших хвилин після вчорашнього обстрілу Костянтинівки

Обстріл Костянтинівки

Російські війська обстріляли центр Костянтинівки Донецької області 7 вересня. Очевидці повідомляли про 8-10 вибухів, які пролунали у місті.

Пізніше з'ясувалося, що через обстріл Костянтинівки троє людей загинули і троє були поранені.

Троє загиблих чоловіків під час удару РФ з артилерії були поруч із місцевим ринком.

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