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Поліція показала відео перших хвилин після вчорашнього обстрілу Костянтинівки

Фото: окупанти обстріляли Костянтинівку 7 вересня (кадр із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу Костянтинівки 7 вересня. Кількість поранених зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Вчора, 7 вересня, зранку росіяни атакували Костянтинівку, за кілька годин відкрили вогонь по Катеринівці", - розповіли правоохоронці.

Так, близько 9:15 окупанти вдарили по Костянтинівці з артилерії.

"Внаслідок обстрілу загинуло троє мирних мешканців, четверо отримали осколкові поранення", - розповіли в поліції, додавши інформацію про ще одного пораненого.

Об 11:20 ворог накрив зі ствольної артилерії Катеринівку - поранення отримали дві жінки - 61 та 74 років.

Обстріл Костянтинівки

Російські війська обстріляли центр Костянтинівки Донецької області 7 вересня. Очевидці повідомляли про 8-10 вибухів, які пролунали у місті.

Пізніше з'ясувалося, що через обстріл Костянтинівки троє людей загинули і троє були поранені.

Троє загиблих чоловіків під час удару РФ з артилерії були поруч із місцевим ринком.

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