Полиция показала видео первых минут после вчерашнего обстрела Константиновки

Обстрел Константиновки

Российские войска обстреляли центр Константиновки Донецкой области 7 сентября. Очевидцы сообщали про 8-10 взрывов, которые прогремели в городе.

Позже выяснилось, что из-за обстрела Константиновки три человека погибли и три были ранены.

Трое погибших мужчин во время удара РФ из артиллерии находились рядом с местным рынком.

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