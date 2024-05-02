Поліція показала відео з місця російського обстрілу Одеси вночі

Правоохоронці показали відео з місця обстрілу Одеси в ніч на четвер, 2 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

"Відео з місця обстрілу Одеси", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси

Російські війська вночі атакували Одесу ракетами. Окупанти вдарили містом балістикою, лунали вибухи.

Згодом стало відомо про 14 постраждалих під час російської атаки. До цього повідомлялося про 13 постраждалих.

Крім того, в Одесі під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Почалася масштабна пожежа.