Полиция показала, где еще начнут штрафовать за превышение скорости

Фото: устройство TruCam (twitter.com/salajean)

Со следующей недели на дорогах заработают еще 25 систем TruCAM

В Украине со следующей недели на дорогах заработают еще 25 систем TruCAM. Об этом говорится в сообщении на сайте патрульной полиции Украины.

Сообщается, что с 25 марта общее количество приборов TruCAM на дорогах составит 75. Новые участки использования приборов появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

В полиции также отметили, что с начала использования этих систем составлено более 83 000 постановлений о превышении скорости.

Фото: инфографика патрульной полиции (patrol.police.gov.ua)

Напомним, в Украине водителей снова начали штрафовать за превышение скорости с октября 2018 года.

По расчетам Министерства внутренних дел, для запуска системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения нужно 1776 камер. Министр Арсен Аваков полагает, что такую систему смогут запустить до конца 2019 года.

"Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, потом 50, потом 150. Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасные", - отметил он.