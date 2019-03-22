Поліція показала, де ще почнуть штрафувати за перевищення швидкості

Фото: пристрій TruCam (twitter.com/salajean)

З наступного тижня на дорогах запрацюють ще 25 систем TruCAM

В Україні з наступного тижня на дорогах запрацюють ще 25 систем TruCAM. Про це йдеться в повідомленні на сайті патрульної поліції України.

Повідомляється, що з 25 березня загальна кількість приладів TruCAM на дорогах складе 75. Нові ділянки використання приладів з'являться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

У поліції також зазначили, що з початку використання цих систем складено понад 83 000 ухвал про перевищення швидкості.

Фото: інфографіка патрульної поліції (patrol.police.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні водіїв знову почали штрафувати за перевищення швидкості з жовтня 2018 року.

За розрахунками Міністерства внутрішніх справ, для запуску системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху потрібно 1776 камер. Міністр Арсен Аваков вважає, що таку систему зможуть запустити до кінця 2019 року.

"Думаю, ще цього року ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть жахливі", - зазначив він.