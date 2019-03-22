ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція показала, де ще почнуть штрафувати за перевищення швидкості

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 13:57
Поліція показала, де ще почнуть штрафувати за перевищення швидкості
Фото: пристрій TruCam (twitter.com/salajean)

З наступного тижня на дорогах запрацюють ще 25 систем TruCAM

В Україні з наступного тижня на дорогах запрацюють ще 25 систем TruCAM. Про це йдеться в повідомленні на сайті патрульної поліції України.

Повідомляється, що з 25 березня загальна кількість приладів TruCAM на дорогах складе 75. Нові ділянки використання приладів з'являться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

У поліції також зазначили, що з початку використання цих систем складено понад 83 000 ухвал про перевищення швидкості.

 

Фото: інфографіка патрульної поліції (patrol.police.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні водіїв знову почали штрафувати за перевищення швидкості з жовтня 2018 року.

За розрахунками Міністерства внутрішніх справ, для запуску системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху потрібно 1776 камер. Міністр Арсен Аваков вважає, що таку систему зможуть запустити до кінця 2019 року.

"Думаю, ще цього року ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть жахливі", - зазначив він.

В Україні планують ввести обов'язкову шумову дорожню розмітку на трасах
Новини України полициядорогинарушения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся