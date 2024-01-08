Поліція показала перші відео з бодікамер патрульних після удару РФ по Змієві

Сьогодні вранці, близько 07:00 росіяни задали удару по місту Зміїв Чугуївського району. Першими на місце обстрілу прибули правоохоронці. Вони і показали відео зі своїх бодікамер.

На опублікованих кадрах видно, що росіяни влучили у житловий будинок. Місцева жителька повідомляє, що під завалами будинку знаходиться її чоловік та сестра.

Правоохоронці оперативно надали допомогу постраждалим та пораненим.

Детально про наслідки атаки на Зміїв читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ракетна атака по Україні вранці 8 січня

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи лунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.

Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти, вже відомо про одну поранену. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.