Під завалами людина. Окупанти вдарили по будинку у Зміїві, є постраждалі

Фото: окупанти вдарили по будинку у Зміїві 8 січня, є постраждалі (t.me/synegubov)

Російські війська 8 січня обстріляли житловий будинок у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області. Троє людей опинилися під завалами, двох вже врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram голови МВС України Ігоря Клименка.

"Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото з місця обстрілу Зміїва 8 січня (t.me/synegubov) За словами Синєгубова, з-під завалу дістали чоловіків - 90 та 60 років. "Ще одна жінка залишається під завалами", - додав голова ОВА. Порятунок постраждалих У поліції показали момент порятунку людини співробітниками ДСНС з-під завалів у м. Зміїв Харківської області. Загалом врятовано 2 особи. "Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна людина може залишатися під руїнами будинку", - розповів голова МВС Ігор Клименко.