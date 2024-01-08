ua en ru
Пн, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під завалами людина. Окупанти вдарили по будинку у Зміїві, є постраждалі

Харків, Понеділок 08 січня 2024 09:30
UA EN RU
Під завалами людина. Окупанти вдарили по будинку у Зміїві, є постраждалі Фото: окупанти вдарили по будинку у Зміїві 8 січня, є постраждалі (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 8 січня обстріляли житловий будинок у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області. Троє людей опинилися під завалами, двох вже врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram голови МВС України Ігоря Клименка.

"Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото з місця обстрілу Зміїва 8 січня (t.me/synegubov)

За словами Синєгубова, з-під завалу дістали чоловіків - 90 та 60 років.

"Ще одна жінка залишається під завалами", - додав голова ОВА.

Порятунок постраждалих

У поліції показали момент порятунку людини співробітниками ДСНС з-під завалів у м. Зміїв Харківської області. Загалом врятовано 2 особи.

"Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна людина може залишатися під руїнами будинку", - розповів голова МВС Ігор Клименко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні
Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту