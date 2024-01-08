Полиция показала первые видео с бодикамер патрульных после удара РФ по Змиеву

Сегодня утром, около 07:00 россияне нанесли удар по городу Змиев Чугуевского района. Первыми на место обстрела прибыли правоохранители. Они и показали видео из своих бодикамер.

На опубликованных кадрах видно, что россияне попали в жилой дом. Местная жительница сообщает, что под завалами дома находится ее муж и сестра.

Правоохранители оперативно оказали помощь пострадавшим и раненым.

Подробно о последствиях атаки на Змиев читайте в материалеРБК-Украина.

Ракетная атака по Украине утром 8 января

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта через минуты стала "красной". Взрывы звучали в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже известно об одной раненой. Подробнее об атаке 8 января – в материале РБК-Украина.