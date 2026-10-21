Полиция показала первые минуты после удара "Шахеда" по высотке в Киеве (видео)
В полиции показали кадры первых минут после атаки российского реактивного дрона по 24-этажке в Киеве. Правоохранители помогали тушить пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева в Telegram.
Атака на высотку в Киеве
На место попадания вражеского беспилотника в многоэтажку в Святошинском районе столицы немедленно прибыли:
- бойцы полка полиции особого назначения № 1,
- работники Святошинского управления полиции и Управления полиции охраны
"Не теряя ни минуты, правоохранители взяли огнетушители, развернули пожарные рукава и приступили к тушению пламени в охваченной огнем квартире", - говорится в сообщении.
При разборе завалов в помещении обнаружили тела двух человек: 28-летнего мужчину и 30-летней женщины. Еще двое горожан получили ранения, добавили в полиции.
Правоохранители продолжают:
- работать на месте вражеского удара,
- фиксировать последствия военного преступления РФ,
- помогать пострадавшим жителям.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве утром 21 октября оккупанты атаковали дроном 24-этажное здание в Святошинском районе.
Впоследствии стало известно, что есть жертвы - в высотке погибли два человека.
Кроме того, ночью в Киеве враг попал в объект транспортной инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар.