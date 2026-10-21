ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Полиция показала первые минуты после удара "Шахеда" по высотке в Киеве (видео)

16:40 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Полиция показала первые минуты после удара "Шахеда" по высотке в Киеве (видео) Фото: разрушенная ударом РФ 24-этажка в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)
Додати як бажане джерело в Google

В полиции показали кадры первых минут после атаки российского реактивного дрона по 24-этажке в Киеве. Правоохранители помогали тушить пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева в Telegram.

Атака на высотку в Киеве

На место попадания вражеского беспилотника в многоэтажку в Святошинском районе столицы немедленно прибыли:

  • бойцы полка полиции особого назначения № 1,
  • работники Святошинского управления полиции и Управления полиции охраны

"Не теряя ни минуты, правоохранители взяли огнетушители, развернули пожарные рукава и приступили к тушению пламени в охваченной огнем квартире", - говорится в сообщении.

При разборе завалов в помещении обнаружили тела двух человек: 28-летнего мужчину и 30-летней женщины. Еще двое горожан получили ранения, добавили в полиции.

Правоохранители продолжают:

  • работать на месте вражеского удара,
  • фиксировать последствия военного преступления РФ,
  • помогать пострадавшим жителям.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве утром 21 октября оккупанты атаковали дроном 24-этажное здание в Святошинском районе.

Впоследствии стало известно, что есть жертвы - в высотке погибли два человека.

Кроме того, ночью в Киеве враг попал в объект транспортной инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война России против Украины
Новости
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко