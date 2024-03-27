Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову

Російські війська вдень 27 березня атакували житловий масив Харкова керованим боєприпасом УМПБ Д-30. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"ФАБ з УМПК (уніфікований модуль планування і корекції) скидають (росіяни - ред.) на мирні квартали та цивільних людей. Продовжують тероризувати Харків. Цього разу загальноосвітня школа та пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків", - написав Білошицький під відео.

Обстріл Харкова 27 березня

Сьогодні, 27 березня, вдень у Харкові пролунали вибухи. Майже одразу голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов заявили про удар по житловому масиву.

Як розповів голова ОВА, відомо про часткову руйнацію двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі й місця загального користування. Загалом пошкодження внаслідок обстрілу отримали 14 багатоповерхівок й навчальний заклад.

У результаті обстрілу загинув цивільний чоловік 59 років. Також було госпіталізовано 13 людей. Серед них четверо дітей: наймолодшому хлопчику всього лише 3 місяці.

За словами Синєгубова терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як з літака, так й з РСЗВ "Смерч".

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