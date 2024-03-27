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Полиция показала первые минуты после удара РФ по Харькову

Харьков, Среда 27 марта 2024 21:42
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Полиция показала первые минуты после удара РФ по Харькову Фото: полиция показала первые минуты после удара РФ по Харькову (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 27 марта атаковали жилой массив Харькова управляемым боеприпасом УМПБ Д-30. В полиции показали видео первые минуты после вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"ФАБ с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции) сбрасывают (россияне - ред.) на мирные кварталы и гражданских людей. Продолжают терроризировать Харьков. На этот раз общеобразовательная школа и повреждено по меньшей мере 14 жилых домов", - написал Белошицкий под видео.

Обстрел Харькова 27 марта

Сегодня, 27 марта, днем в Харькове раздались взрывы. Практически сразу глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

Как рассказал председатель ОВА, известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания и места общего пользования. В общей сложности повреждения в результате обстрела получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

В результате обстрела погиб гражданский мужчина 59 лет. Также были госпитализированы 13 человек. Среди них четверо детей: младшему мальчику всего лишь 3 месяца.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

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