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Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Херсону

Понеділок 30 жовтня 2023 19:35
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Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Херсону Ілюстративне фото: поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Херсону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 30 жовтня, обстріляла Херсон. Правоохоронці першими прибули на місце обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

На опублікованих кадрах можна почати, що правоохоронці оперативно прибули на місце обстрілу. Вони відразу почали допомагати місцевим з евакуацією. Також вони допомагали у ліквідації наслідків обстрілу.

"Поліцейські допомагали мешканцям евакуюватись із пошкодженого будинку та підручними засобами намагались загасити пожежу", - розповіли в МВС.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, тільки сьогодні загарбники атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також сьогодні вночі загарбники знову атакували Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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