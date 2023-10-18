Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Запоріжжю

"На цьому відео жахливі наслідки цинічного нічного ракетного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в перші хвилини після удару росіян патрульні вже розпочали евакуацію мешканців будинку, допомагали звільняти з-під завалів людей та оперативно надавали необхідну домедичну допомогу пораненим.

"Усі служби працюють як один механізм. Рятувальна операція триває", - додав Білошицький.

Нічний удар по Запоріжжю

В ніч на 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів одного під'їзду.

В ДСНС Запорізької області повідомили, що в Запоріжжі існує загроза обвалу конструкцій будинку, в який поцілили окупанти.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що кількість загиблих від російського удару по Запоріжжю зросла до чотирьох.

Додамо, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено. Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.