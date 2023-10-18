UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Запоріжжю

Фото: Розбір завалів (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці показали перші хвилини після ракетної атаки російських окупантів на Запоріжжя. Внаслідок неї загинуло чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

"На цьому відео жахливі наслідки цинічного нічного ракетного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в перші хвилини після удару росіян патрульні вже розпочали евакуацію мешканців будинку, допомагали звільняти з-під завалів людей та оперативно надавали необхідну домедичну допомогу пораненим.

"Усі служби працюють як один механізм. Рятувальна операція триває", - додав Білошицький. 

Нічний удар по Запоріжжю

В ніч на 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів одного під'їзду.

В ДСНС Запорізької області повідомили, що в Запоріжжі існує загроза обвалу конструкцій будинку, в який поцілили окупанти.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що кількість загиблих від російського удару по Запоріжжю зросла до чотирьох

Додамо, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено. Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапоріжжяполицияВійна в Україні