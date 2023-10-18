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Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Запорожью

Фото: Разбор завалов (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители показали первые минуты после ракетной атаки российских оккупантов на Запорожье. В результате нее погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

"На этом видео ужасные последствия циничного ночного ракетного обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первые минуты после удара россиян патрульные уже начали эвакуацию жителей дома, помогали освобождать из-под завалов людей и оперативно оказывали необходимую домедицинскую помощь раненым.

"Все службы работают как один механизм. Спасательная операция продолжается", - добавил Белошицкий.

Ночной удар по Запорожью

В ночь на 18 октября оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Запорожье. В результате атаки разрушены несколько этажей одного подъезда.

В ГСЧС Запорожской области сообщили, что в Запорожье существует угроза обрушения конструкций дома, в который попали оккупанты.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что количество погибших от российского удара по Запорожье выросло до четырех.

Добавим, что после завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а затем - восстановлено. Больше о последствиях обстрела Запорожья - читайте в материале РБК-Украина.

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