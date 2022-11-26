Поліція показала місце ракетного удару по Дніпру та розповіла про наслідки (фото)

"Внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста.

Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.

"На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових РФ", - додають в повідомленні.

Фото: наслідки ракетного удару по Дніпру 26 листопада (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі пролунав вибух. Після чого місцева влада повідомила про приліт по місту, мер міста Борис Філатов написав про "приліт" та зазначив, що міські комунікації та інфраструктура не постраждали.

Згодом в Дніпропетровській ОВА також підтвердили удар по місту. Очільник області Валентин Резніченко розповів про пожежу, зруйновані будинки та постраждалу жінку, яку дістали з-під завалів.

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