Поліція показала кадри перших хвилин після атаки дронів на Черкаси (відео)

Обстріл Черкас

У ніч на 4 травня Росія атакувала Україну 165 дронами. ППО вдалося збити 69 із них. Крім того, 80 безпілотників-імітацій були локально втрачені.

Зокрема, після опівночі в Черкасах прогриміли вибухи, окупанти атакували місто дронами.

Як пізніше з'ясувалося, у Черкасах через атаку постраждала одна людина. Рятувальники ліквідували всі п'ять пожеж у місті, які спалахнули на різних локаціях через обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.