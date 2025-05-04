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Росія вночі атакувала Україну понад 150 дронами: скільки збила ППО

Неділя 04 травня 2025 09:52
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Росія вночі атакувала Україну понад 150 дронами: скільки збила ППО Ілюстративне фото: Україну вночі атакували дрони (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 4 травня Росія атакувала Україну дронами. У Повітряних силах розповіли скільки вдалося збити ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 4 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну з використанням 165 ударних безпілотників та імітаторів.

Атаку розпочали близько 21:00 3 травня з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з окупованого Приморська в Запорізькій області.

До відбиття атаки були залучені сили авіації, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За офіційною інформацією Повітряних сил, станом на 9:00, було знищено 69 ударних безпілотників типу Shahed та інших типів над східними, північними, південними й центральними регіонами країни.

Ще 80 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені, не завдавши шкоди.

Унаслідок атаки постраждали кілька регіонів: Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Черкаська та Київська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів української території. Часто під удар потрапляють цивільні об'єкти, що створює додаткову загрозу.

Так сьогодні, 4 травня у Києві сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.

Зокрема, горіли сім автомобілей, виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки.

Водночас, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.

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Російська Федерація ППО Війна в Україні Атака дронів
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