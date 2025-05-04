Росія вночі атакувала Україну понад 150 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 4 травня Росія атакувала Україну дронами. У Повітряних силах розповіли скільки вдалося збити ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

У ніч на 4 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну з використанням 165 ударних безпілотників та імітаторів.

Атаку розпочали близько 21:00 3 травня з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з окупованого Приморська в Запорізькій області.

До відбиття атаки були залучені сили авіації, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За офіційною інформацією Повітряних сил, станом на 9:00, було знищено 69 ударних безпілотників типу Shahed та інших типів над східними, північними, південними й центральними регіонами країни.

Ще 80 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені, не завдавши шкоди.

Унаслідок атаки постраждали кілька регіонів: Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Черкаська та Київська області.