Росія вночі атакувала Україну понад 150 дронами: скільки збила ППО
У ніч на 4 травня Росія атакувала Україну дронами. У Повітряних силах розповіли скільки вдалося збити ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 4 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну з використанням 165 ударних безпілотників та імітаторів.
Атаку розпочали близько 21:00 3 травня з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з окупованого Приморська в Запорізькій області.
До відбиття атаки були залучені сили авіації, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За офіційною інформацією Повітряних сил, станом на 9:00, було знищено 69 ударних безпілотників типу Shahed та інших типів над східними, північними, південними й центральними регіонами країни.
Ще 80 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені, не завдавши шкоди.
Унаслідок атаки постраждали кілька регіонів: Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Черкаська та Київська області.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів української території. Часто під удар потрапляють цивільні об'єкти, що створює додаткову загрозу.
Так сьогодні, 4 травня у Києві сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.
Зокрема, горіли сім автомобілей, виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки.
Водночас, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.
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