Полиция показала кадры первых минут после атаки дронов на Черкассы (видео)

Обстрел Черкасс

В ночь на 4 травня Россия атаковала Украину 165 дронами. ПВО удалось сбить 69 из них. Кроме того, 80 беспилотников-имитаций были локально потеряны.

В частности, после полуночи в Черкассах прогремели взрывы, оккупанты атаковали город дронами.

Как позже выяснилось, в Черкассах из-за атаки пострадал один человек. Спасатели ликвидировали все пять пожаров в городе, которые вспыхнули по разным локациям из-за обстрела.

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