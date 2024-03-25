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Разрушенный дом и разбор завалов. Что происходит на Печерске после удара по Киеву (фоторепортаж)

Киев, Понедельник 25 марта 2024 12:26
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Разрушенный дом и разбор завалов. Что происходит на Печерске после удара по Киеву (фоторепортаж) Фото: появились фото последствий обстрела Киева 25 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталия Гурковская

В экстренных службах показали фото последствий атаки Киева 25 марта. РФ атаковала столицу в третий раз за последние пять дней, использовав баллистику.

РБК-Украина публикует фото и последствий обстрела столицы.

В частности, из-за падения обломков в Печерском районе разрушен дом. Сейчас происходит разбор завалов.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия.

Фоторепортаж с места обстрела Киева баллистикой 25 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, как отметили в МВД Украины, в результате атаки РФ зафиксировано падение обломков в Соломенском и Дарницком районах столицы, где, по информации ГСЧС Украины, есть повреждения частного дома.

Как добавили спасатели, в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах предварительно произошло падение обломков, без пострадавших. В настоящее время спасатели обследуют территории.

"В Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты", - уточнили в ведомстве.

Последствия обстрела Киева 25 марта (t.me/dsns_telegram, t.me/mvs_ukraine)

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на атаку Киева баллистикой. Он также показал фото последствий удара, поблагодарив спасателей ГСЧС Украины, полицию, коммунальщиков и всех привлеченных служб, которые в это утро ликвидируют последствия российской атаки против Киева.

Фото последствий атаки по Киеву 25 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сейчас на местах падений обломков ракет и их попадания работают спасатели и правоохранители.

Как уточнили в Киевской облпрокуратуре, по предварительной информации, семь человек пострадали, в том числе 16-летняя девушка.

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

  • в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, под завалами могут находиться люди, в соседних домах выбиты окна и повреждены автомобили;
  • в Соломенском районе зафиксировано попадание в здание
  • и обнаружены обломки ракеты во дворе жилого дома;
  • в Дарницком районе зафиксировано падение обломков во двор частного дома.

Фото последствий атаки по Киеву 25 марта (t.me/kyiv_pro_office)

Ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет упали в нескольких района столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. На данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки оккупантов на Киев.

Позже стало известно, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, которые запустила с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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