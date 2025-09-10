Поліція показала евакуацію з Ярової, де росіяни вбили 25 людей (відео)
Евакуаційні групи Нацполіції "Біля янголи" евакуювали з селища Ярова у Донецькій області 8 людей, зокрема матір із семирічною донькою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Правоохоронці зазначили, що після удару авіабомбою, до поліції стали надходити заявки від жителів селища щодо евакуації.
В Нацполіції зазначили, що евакуаційний рейс був складним: по всьому селищу палали будинки внаслідок прильотів, а небо заполонили ворожі дрони.
Жителі, побачивши екіпаж "Білий янгол", звертались за евакуацією просто на ходу.
"Поліцейські підхоплювали на борт усіх охочих. Серед врятованих - мама з семирічною донькою, а також маломобільна жінка. Наразі всі евакуйовані - у безпеці", - йдеться у повідомленні.
"Білий янгол" - евакуаційні групи Нацполіції Донецької області, що займаються евакуацією жителів із населених пунктів з прифронтових та окупованих територій області.
Групи створили 1 грудня 2022 року за ініціативою начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області Руслана Осипенка для забезпечення порятунку життя людей і надання всебічної допомоги цивільному населенню в районах бойових дій.
Російський удар по селищу Ярова
Нагадаємо, 9 вересня російські терористи вдарили авіабомбою КАБ-250 по селищу Ярова у Краматорському районі Донецької області. Приліт стався на район припаркованого автомобіля "Укрпошти", з якого місцевим жителям роздавали пенсії.
За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 25 людей.
Після теракту "Укрпошта" змінила порядок виплати пенсій у прифронтових районах.
Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував удар РФ по Яровій.