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Полиция подтверждает гибель мужчины в результате взрыва в Черкассах

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 14:41
Фото: место взрыва в Черкассах (ch.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Черкассах (ch.npu.gov.ua)

В то же время полиция не раскрывает личность погибшего

Полиция подтверждает гибель мужчины в результате сегодняшнего взрыва автомобиля в Черкассах. Об этом сообщил спикер полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает "112 Украина".

"В результате взрыва водитель автомобиля "Мерседес" получил телесные повреждения, после чего умер в больнице", - сообщил Грищенко.

Он также отметил, что правоохранители установили личность погибшего, однако отказался назвать его имя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен. По данным местных СМИ, за рулем находился директор местного ТЦ "Транзит" Анатолий Скоромный. Он также возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей.

 

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Теги публикации: Черкассы, полиция, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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