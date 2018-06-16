Полиция подтверждает гибель мужчины в результате взрыва в Черкассах

В то же время полиция не раскрывает личность погибшего

Полиция подтверждает гибель мужчины в результате сегодняшнего взрыва автомобиля в Черкассах. Об этом сообщил спикер полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает "112 Украина".

"В результате взрыва водитель автомобиля "Мерседес" получил телесные повреждения, после чего умер в больнице", - сообщил Грищенко.

Он также отметил, что правоохранители установили личность погибшего, однако отказался назвать его имя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен. По данным местных СМИ, за рулем находился директор местного ТЦ "Транзит" Анатолий Скоромный. Он также возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей.