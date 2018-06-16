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Поліція підтверджує загибель чоловіка в результаті вибуху в Черкасах

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 14:41
Фото: місце вибуху в Черкасах (ch.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Черкасах (ch.npu.gov.ua)

У той же час поліція не розкриває особистість загиблого

Поліція підтверджує загибель чоловіка в результаті сьогоднішнього вибуху автомобіля в Черкасах. Про це повідомив речник поліції Черкаській області Дмитро Грищенко, передає "112 Україна".

"В результаті вибуху водій автомобіля "Мерседес" отримав тілесні ушкодження, після чого помер у лікарні", - повідомив Грищенко.

Він також зазначив, що правоохоронці встановили особу загиблого, проте відмовився назвати його ім'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкасах в результаті вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен. За даними місцевих ЗМІ, за кермом перебував директор місцевого ТЦ "Транзит" Анатолій Скоромний. Він також очолював регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців.

 

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Теги публікації: Черкаси, полиция, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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