Поліція підтверджує загибель чоловіка в результаті вибуху в Черкасах

У той же час поліція не розкриває особистість загиблого
Поліція підтверджує загибель чоловіка в результаті сьогоднішнього вибуху автомобіля в Черкасах. Про це повідомив речник поліції Черкаській області Дмитро Грищенко, передає "112 Україна".
"В результаті вибуху водій автомобіля "Мерседес" отримав тілесні ушкодження, після чого помер у лікарні", - повідомив Грищенко.
Він також зазначив, що правоохоронці встановили особу загиблого, проте відмовився назвати його ім'я.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкасах в результаті вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен. За даними місцевих ЗМІ, за кермом перебував директор місцевого ТЦ "Транзит" Анатолій Скоромний. Він також очолював регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців.