Полиция Парижа применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Париже сотрудники Национальной жандармерии Франции применили слезоточивый газ для разгона протестующих на Елисейских полях сегодня, 14 июля, через несколько часов после завершения там традиционного военного парада по случаю отмечаемого в стране национального праздника - Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что после того, как завершилось шествие, один из центральных проспектов города был вновь открыт для движения транспорта. Тем не менее сотни человек отказались расходиться. Они стали выкрикивать антиправительственные лозунги, сносить металлические заградительные барьеры, установленные по периметру шествия, и поджигать мусорные баки. Из-за этого отдельные участки магистрали быстро заволокло едким дымом.

По данным агентства AFP, можно говорить о самом масштабном разгуле насилия в столице с марта, когда в городе проходили акции "желтых жилетов".

Как передал телевизионный канал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, всего по различным обвинениям были задержаны 152 человека. Им, в частности, вменялось в вину ношение запрещенного оружия, применение насилия в отношении представителей органов власти, нанесение ущерба имуществу, а также участие в акции, уведомление о которой не было подано в городские инстанции заранее.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Париже 152 человека были задержаны в воскресенье, 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии.