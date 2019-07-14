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В Париже полиция задержала 152 протестующих

Новости » Общество    14.07.2019 - 18:04
В Париже полиция задержала 152 протестующих
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Протестующие строят баррикады на Елисейских Полях

В Париже 152 человека были задержаны в воскресенье, 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

Сообщается, что присоединившиеся к зрителям парада "желтые жилеты" освистали открывавшего торжества президента Франции Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

Как известно, власти запретили проводить акции протеста в кварталах, где проходят торжественные мероприятия. Чтобы не привлекать раньше времени внимание властей, манифестанты взяли воздушные шарики. Вскоре протестующих вытеснили с места проведения парада, между ними и полицейскими произошли стычки. Протестующие переместились в район Елисейских Полей. Они стаскивают на главную улицу французской столицы железные ограждения, оставшиеся на тротуарах. Продолжаются столкновения с полицией. Стражи порядка применяют слезоточивый газ.

В данный момент сообщается о задержании уже 152 человек. Среди задержанных в том числе лидеры «желтых жилетов. Большинство правонарушений связанные с "организацией необъявленных демонстраций", "актами насилия в отношении лиц, охраняющих общественный порядок" и "посягательством на общественное имущество" или "незаконным ношением оружия".

Напомним, во Франции в ходе акций "желтых жилетов" в субботу, 11 мая, произошли столкновения протестующих с полицией в городах Нант и Лион, правоохранители применили слезоточивый газ. 

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