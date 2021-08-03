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Полиция озвучила две версии смерти главы "Белорусского дома в Украине"

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Полиция рассматривает две версии его смерти - самоубийство или умышленное убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко на брифинге.

Он сообщил, что правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова.

"Следователями проверяются возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства", - заявил Клименко.

Ранее Telegram-канал NEXTA сообщал, что Шишов занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.

Напомним, в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

Отметим, в "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за погибшим Шишовым.

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