Полиция оцепила часть города Хемниц в связи с угрозой взрыва бомбы

Полиция оцепила часть города и эвакуировала людей из некоторых зданий

Немецкие полицейские оцепили часть германского города Хемниц (земля Саксония) в связи с угрозой террористической атаки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на немецкое издание Bild.

По ее данным, в 17:23 по местному времени неизвестный позвонил из телефонной будки и заявил, что в городе должна взорваться бомба. Полиция оцепила часть города и эвакуировала людей из некоторых зданий.

Отметим, ранее в Берлине полиция задержала 26-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря.

Напомним, в 2016 году комиссия уголовной полиции Германии завершила идентификацию всех 12 жертв теракта в Берлине, когда грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке.

Отметим, предполагаемый исполнитель теракта в Берлине Анис Амри был ликвидирован в ходе перестрелки на севере Италии. Силы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри, а также двух других подозреваемых, которые были членами "террористической ячейки".